[아시아경제 구은모 기자] 국내 치킨 프랜차이즈 1위인 교촌에프앤비가 코스피시장 상장을 위해 진행한 일반 공모 청약 결과 경쟁률이 약 1318.30대 1로 집계됐다.

4일 대표 주관사 미래에셋대우에 따르면 이번 공모 청약을 위해 들어온 증거금은 9조4047억원이었다. 앞서 교촌에프앤비는 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 통해 공모가를 1만2300원으로 결정했다. 상장은 오는 12일에 예정돼 있다.

1991년 설립된 교촌에프앤비는 치킨 프랜차이즈 업계 매출 1위 기업으로 지난해 매출액은 3801억원, 영업이익은 394억원이었다. 교촌에프앤비는 외식 프랜차이즈로는 처음으로 코스피시장에 직상장한다. 그동안 프랜차이즈 업체들은 우회 상장으로 증시에 입성했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr