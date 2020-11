[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 4일 전남 여수시 벨메르호텔에서 나주공고 3학년 22명을 대상으로 ‘2020년 취업캠프’를 진행했다고 밝혔다.

이날 캠프는 지역 청년고용거버넌스 역할을 수행하기 위해 (재)녹색에너지연구원과 함께 지난 3일부터 이틀 동안 진행됐다.

전문 강사를 초청해 하반기 취업을 앞둔 고3 학생들에게 취업 지원서류 작성법, 면접 기술, 사회 초년생의 직장 예절 등을 교육했다.

대학일자리센터는 앞으로도 지역 특성화고 재학생들의 진로와 취업을 지원하기 위해 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.

오성록 동신대 대학일자리센터장은 “광주·전남지역 청년고용을 위한 공동프로그램 협업 체계를 구축해 지역청년의 취업률 향상에 기여하겠다”고 말했다.

