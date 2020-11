4일 서울 중구 하나은행 본점 위변조대응센터에서 직원이 달러를 정리하고 있다. 우리나라 외환보유액은 최근 한 달 사이 60억달러 가까이 증가했다. 이날 한국은행에 따르면 10월 말 기준 한국의 외환보유액은 4천265억1천만달러다. 한 달 전보다 59억6천만달러 늘었다. 이 같은 증가 폭은 2018년 1월(+65억달러) 이후 약 2년 만에 최대다./김현민 기자 kimhyun81@

