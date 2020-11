[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 대학(원)생과 금융권 종사자를 대상으로 한 2020년 금융경제법 연구논문 공모전에서 충남대학교 법학전문대학원(로스쿨)의 '금융서비스시스템의 플랫폼화에 따른 법적 문제와 개선방안'이 최우수상을 받았다고 4일 밝혔다.

이 밖에 우수상 1편, 장려상 2편도 선정됐다. 우수상에는 서울대 법학전문대학원의 '기후변화 대응을 위한 금융규제 방안 연구'가 선정됐다.

수상자는 한은 총재 상장ㆍ포상금과 함께 향후5년간 한은 신입직원(G5) 서류전형 우대 혜택을 받는다. 수상작은 논문집으로 발간될 예정이다.

