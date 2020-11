신한카드 "신한페이판 방문만 해도 포인트 적립"

신한페이판 방문고객에게 혜택을 제공하는 '포인트 팡팡' 서비스 오픈

적립 포인트는 카드 대금 결제, 제휴사 포인트 전환 등 활용 가능

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 신한페이판을 방문하는 고객에게 혜택을 제공하는 앱테크 서비스 '포인트 팡팡'을 오픈했다고 4일 밝혔다.

포인트 팡팡은 신한페이판에서 이벤트를 보기만 해도 마이신한포인트를 제공한다. 또 제휴사 행사를 둘러보거나, 신한페이판을 친구에게 추천하는 활동, 신한페이판에서 쇼핑, 설문 참여 등 다양한 활동을 통해서도 포인트를 적립할 수 있다.

별도의 애플리케이션(앱)을 설치하거나 여러 메뉴를 찾아 다닐 필요 없이 한 곳에서 편리하게 포인트를 모을 수 있다. 적립된 포인트는 카드대금 결제, 제휴사 포인트 전환, 현금 캐시백 등으로 활용가능하다.

신한카드는 이번 서비스 오픈을 기념해 방문만 해도 혜택을 드리는 이벤트를 진행한다. 첫 방문 고객에게는 최대 100포인트가 즉시 지급되고, 추첨을 통해 3000포인트를 총 5000명에게 적립해준다. 이벤트 기간은 이날부터 오는 30일까지다.

유태현 신한카드 디지털퍼스트본부 본부장은 "자투리 시간을 활용해 앱테크 하는 시장의 니즈를 반영, 신한페이판을 방문하면 정보도 얻고 돈도 버는 서비스를 준비했다"며 "신한페이판을 통해 모은 포인트로 쇼핑뿐만 아니라 결제대금 납부 및 자산관리, 송금, 투자까지 아우르는 토탈 앱테크 서비스를 오픈한 만큼 지속적인 고객 경험 혁신을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr