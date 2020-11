[클릭 e종목]“엠씨넥스, 중장기 성장성 고려 시 현 주가 저평가”

[아시아경제 구은모 기자] 엠씨넥스에 대해 고객사 다변화 등 중장기 성장성 고려했을 때 현재 주가는 저평가되고 있다는 분석이 나왔다.

엠씨넥스는 올해 3분기 매출액이 지난해 같은 기간보다 18.1% 증가한 4125억원, 영업이익은 24.5% 감소한 260억원을 기록하며 시장기대치를 웃도는 실적을 거뒀다. 이규하 NH투자증권 연구원은 4일 보고서에서 “주요 국내 고객사의 스마트폰 판매량 증가 및 고객사 점유율 확대가 양호한 실적의 주된 이유”라고 설명했다.

4분기도 기대를 충족시키는 수준의 실적이 가능하다는 평가다. 이 연구원은 “4분기는 고객사 판매 둔화와 재고 조정 및 판가 인하 등으로 전년 및 전 분기 대비 실적이 둔화될 것으로 예상되지만 신제품 판매 등으로 시장 기대치는 충족할 것”이라고 내다봤다.

현재 주가도 매력적인 수준이라는 평가다. 이 연구원은 “국내 고객사 판매 확대와 카메라 스펙 상향, 전장사업 호조세, 중장기 고객사 다변화에 따른 성장성을 고려했을 때 현재 주가 저평가 돼 있어 매력적”이라며 “현재 주가는 내년 주당순이익(EPS) 기준 주가수익비율(PER) 6.6배로 저평가 돼 있어 펀더멘털의 개선을 고려했을 때 매력적인 수준”이라고 분석했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr