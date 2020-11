추미애가 행보 지적한 날, 윤석열은 살아있는 권력 수사 당부(종합)

[아시아경제 조성필 기자] 윤석열 검찰총장은 3일 "사회적 강자의 범죄를 엄벌해 국민의 검찰이 돼야 한다"고 말했다. 추미애 법무부 장관이 '검찰은 직접수사 위주의 수사기관이 아니다'라고 밝힌 데 사실상 반대 메시지를 내놓은 것이란 해석이 나온다.

윤석열 "사회적 강자의 범죄 엄벌해야"

윤 총장은 이날 오후 충북 진천 법무연수원 본원에서 신임 부장검사를 대상으로 한 리더십 강연에서 "검찰 개혁의 비전과 목표는 형사법 집행 과정에서 공정과 평등을 보장하는 것"이라며 이같이 밝혔다. 지난해 윤 총장 취임 당시 '살아있는 권력도 수사해야 한다'는 문재인 대통령의 당부와 맥을 같이 하는 얘기를 후배 검사들에게 전한 것이다.

윤 총장은 또 "부장으로서 부원들에게 친한 형이나 누나와 같은 상담자 역할을 하고 정서적 일체감을 가질 필요가 있다"고 강조했다. "팀워크를 잘 만드는 리더십과 관리자로서 부원들에 대한 정확한 평가와 공정한 일의 분배가 중요하다"면서 "사건에서 한 발 떨어져서 객관적인 시각에서 후배를 지도해달라"고 당부하기도 했다. 검찰 간부로서 가져야 할 덕목에 대한 설명이었다.

윤 총장은 이날 사법연수원 33~34기 초임 부장검사 30여명을 대상으로 1시간 가량 강연을 했다. 추 장관과의 대립 국면 속에 진행한 현장 행보였다. 일각에서는 내부 결속 강화 차원이 아니냐는 시선을 보냈으나 윤 총장은 대체적으로 절제된 메시지를 후배 검사들에게 전했다.

추미애 "윤석열 행보는 국민 신뢰 추락"

다만 일선 검사들과 접촉면을 넓히는 행보 자체가 검찰 안팎에 던지는 의미가 상당하다는 해석은 여전하다. 국정감사를 계기로 추 장관과 갈등의 골은 깊어지고 있는 데다 최근엔 검찰 내부 분위기도 심상치 않은 상황이다. 추 장관의 인사·지휘·감찰권 남발에 반발하는 검찰 내부망 글에 동조 댓글이 수백개나 달리고 있다. 소위 '검난' 조짐까지 보이는 형국에서 윤 총장이 내부 결집에 나선 것 아니냐는 얘기가 나온다.

윤 총장은 지난달 29일 이두봉 대전지검장 등 또다른 측근들이 있는 대전을 찾은 바 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 중단됐던 지방청 순회 방문 일정을 재개한다는 명분이었지만, 일각에서는 추 장관과의 대립 국면 속에서 다소 부적절한 행보였다는 지적이 나왔다.

추 장관은 이날 이런 윤 총장의 행보에 대해 "검찰의 정치적 중립을 훼손하고 국민 신뢰를 추락시키고 있다"고 강도 높게 비난했다. 권력기관으로서 검찰의 정치적 중립은 그 어느 기관보다 엄중하게 요구되는데 총장이 그렇지 못하다고 지적한 것이다. 추 장관은 "작금의 상황을 매우 중차대한 문제라고 생각한다"며 "검찰이 수사기관이 아닌 진정한 인권옹호기관으로 거듭날 수 있도록 검사들과 소통해 검찰 개혁을 완수할 것"이라고 강조하기도 했다.

응원 화환 등장… 한동훈 검사장과 만나

이날 법무연수원 진입로에는 윤 총장의 지지자들이 갖다 놓은 화환이 놓였다. '윤석열(포청천) 밴드 회원 일동' 명의로 세워진 화환에는 '윤석열 총장님은 우리의 영웅입니다', '한동훈 검사님 힘내십시오'라는 글귀가 쓰여 있었다.

윤 총장은 강연을 앞두고 최측근으로 분류되는 한동훈 검사장과도 만난 것으로 전해졌다. 올해 1월 인사에서 부산고검 차장검사로 좌천된 한 검사장은 이후 '검언 유착' 의혹으로 수사 선상에 오르면서 법무연수원으로 전보됐다. 최근에는 라임자산운용 사건 연루 의혹이 여권 등에서 제기되면서 곤혹을 치르고 있다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr