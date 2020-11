서울 정수초등학교 한옥교실 문 연다

4일 현판식 진행

재동초 이어 두 번째

[아시아경제 이현주 기자] 서울정수초등학교에서 한옥교실이 문을 연다.

서울시교육청은 4일 오전 10시 서울정수초 한옥교실의 현판식을 진행한다고 밝혔다.

완공된 한옥교실은 약 95평(316.99㎡) 규모로 지하1층, 지상2층 건물이다. 이번 건립에는 교직원, 학생, 학부모 대표로 구성된 태스크포스(TF)팀이 한옥 전문가와 함께 공간계획에 참여했다. 한옥교실의 이름역시 공모로 결정됐으며 2층 본채는 '한솔각', 특별교실과 회의실로 사용되는 단층 별채는 '나리재'로 결정됐다. 한솔은 독서를 통해 힘을 길러 한국을 이끄는 사람이 되라는 의미를 담았고 나리재는 정수초 교화인 '개나리'에서 따왔다.

시교육청은 한옥교실을 통해 우리 전통 한옥이 일상적 교육 공간으로 자리 잡을 수 있도록 하기 위해 이번 사업을 진행했다. 앞서 서울재동초등학교에도 한옥교실이 만들어진 바 있다. 전교생이 이용가능하며 학부모들에게도 연수, 회의용으로 개방해 활용할 계획이다.

