정세균 국무총리 만난 허석 순천시장, 주요 현안사업 논의

자원봉사 연수원 및 공공기관 순천 유치 건의

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 허석 순천시장이 전날 정부서울청사에서 정세균 국무총리와 구윤철 국무조정실장을 면담, 순천시 주요 현안사업을 건의하고 공유하는 등 광폭행정을 이어 갔다.

허석 시장은 이날 면담에서 ▲2023순천만국제정원 박람회는 도시 전역을 하나의 정원으로 조성하는 국제행사로, 기반시설 조성을 위한 정부 지원의 필요성과 시급성을 설명 ▲공공기관 지방이전(2차)은 순천시의 생태와 문화 분야의 장점을 살려 환경과 문화관련 6개 공공기관 유치 당위성을 설명과 유치의사를 피력했다.

또한, 국립자원봉사자 연수원 건립사업은 10년 전 지난 ‘2013순천만국제정원박람회’를 28만 시민과 함께 성공적으로 치러낸 경험을 살려 시민주도로 개최할 예정인 ‘2023순천만국제정원박람회’와 연계하여 순천 유치의 타당성과 필요성을 건의했다.

정세균 총리는 “순천시는 지방자치의 모범도시인 만큼 ‘2023순천만국제정원박람회’도 시민주도로 성공적으로 치러낼 것으로 기대한다.”면서, 국립자원봉사자 연수원 순천 건립 필요성에 인식을 같이 하고, 공공기관 이전은 정부의 구체적인 이전 방안이 마련되지 않았지만 순천시의 유치 의지에 깊은 관심을 보였다.

허석 시장은 “올해 코로나19로 인해 세입이 감소한 만큼 그 어느때 보다 국비확보가 절실한 상황이므로 내년 국비 확보를 위해 국회를 방문하는 등 마지막까지 최선을 다하겠다.”고 말했다.

