[아시아경제 김지희 기자] SK렌터카는 올해 3분기 영업이익이 219억원으로 전년 동기 대비 29.0% 늘었다고 2일 공시했다. 같은 기간 매출액은 2135억원으로 28.2% 증가했다.

