주호영 “4·3 특별법 적극 챙길 것”…제주 예산정책협의회 개최

원희룡 "연내 4·3 특별법 개정안 처리 부탁"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 2일 4·3 특별법 개정안 처리와 제주 제2공항 건설 등에 대해 적극 협력하겠다고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 국민의힘 제주 예산정책협의회에서 “내년 정부 예산안에 꼭 반영시켜야 하거나 증액돼야 할 항목들 대해 의견을 듣고 조금이라도 도움을 드리고자 자리를 마련하게 됐다”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “제주지역 제2공항 두고 현 정부에서는 다소 소극 입장을 보인다. 제2공항은 숙원 사업일 뿐 아니라 제주를 성장시킬 핵심 인프라라는데 국민의힘은 제주도민과 인식을 함께 한다”며 “지난 총선에서도 우리당 공약으로 적극적인 추진 의사를 밝혀온 만큼 공항건설이 적기에 될 수 있도록 정부와 적극 협의해나가겠다”고 밝혔다.

주 원내대표는 “4·3사건 진상규명과 명예회복 특별법이 우리당의 이명수 의원 발의로 심사 진행 중에 있다”며 “부당한 공권력의 폭력에 희생된 무고한 제주 도민에 대한 진상조사와 진실규명 그리고 그에 합당한 명예회복과 보상이 개정안에 충실하게 담길수 있게 적극 챙기겠다”고 말했다. 주 원내대표는 자치경찰제와 관련해서는 “당내 의견 수렴해 적극 도움 되도록 하겠다”고 덧붙였다.

이종배 정책위의장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 장기화되면서 관광사업 비중이 매우 큰 제주도가 타격이 아주 심하다”며 “제주 지역 경제활성화를 위한 방안을 찾고 필요한 예산을 적극 지원하겠다”고 강조했다.

원희룡 제주지사는 ▲4·3 특별법 개정안 처리 ▲자치 경찰 문제 ▲강정 정수장 수돗물 유충 사태 등 지역 현안에 대한 관심을 촉구했다. 원 지사는 “4·3 사건은 2만 여명이 넘는 희생자 낳은 대한민국 현대사의 가장 큰 아픔”이라며 “고령 피해자들의 아픔이 조금이나마 치유될 수 있게 연내 개정안 처리를 부탁한다”고 말했다.

