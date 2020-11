GC녹십자엠에스, 3Q 흑자전환…영업이익 6억원

[아시아경제 조현의 기자] GC 녹십자엠에스 녹십자엠에스 142280 | 코스닥 증권정보 현재가 15,150 전일대비 450 등락률 -2.88% 거래량 551,054 전일가 15,600 2020.11.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자엠에스, 나노반도체 활용 신속진단키트 수출허가녹십자엠에스, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.63%‘CDC’ 가이드라인 수정!! 공기중에도 전염 인정! close 는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 6억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 2일 잠정 공시했다.

같은 기간 매출은 298억원으로 60% 증가했고 당기순이익은 5억원을 기록하며 흑자 전환했다. 이는 중단사업(혈액백) 손익이 반영된 수치다.

GC 녹십자엠에스 녹십자엠에스 142280 | 코스닥 증권정보 현재가 15,150 전일대비 450 등락률 -2.88% 거래량 551,054 전일가 15,600 2020.11.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자엠에스, 나노반도체 활용 신속진단키트 수출허가녹십자엠에스, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.63%‘CDC’ 가이드라인 수정!! 공기중에도 전염 인정! close 는 진단기기와 혈액 투석액 등 주요 사업 부문에서 견고한 성장세를 이어가며 실적이 개선됐다. 지난 5월부터 음성 제2공장 생산이 개시되면서 주력 사업인 혈액 투석액 부문이 10% 이상 성장했다.

특히 지난 6월 수출 계약 체결 이후 지속된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트 해외공급이 실적 성장을 주도했다는 분석이다.

GC 녹십자엠에스 녹십자엠에스 142280 | 코스닥 증권정보 현재가 15,150 전일대비 450 등락률 -2.88% 거래량 551,054 전일가 15,600 2020.11.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자엠에스, 나노반도체 활용 신속진단키트 수출허가녹십자엠에스, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.63%‘CDC’ 가이드라인 수정!! 공기중에도 전염 인정! close 관계자는 “지난해부터 이어온 사업 재편이 안정적인 실적으로 이어지고 있다”며 “기존 사업에 코로나19 진단키트 수출 호조가 더해져 향후 실적은 더욱 긍정적일 전망”이라고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr