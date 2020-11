이른 추위에도 골프 매출 22%↑…이마트, 골프대전 연다

[아시아경제 차민영 기자] 예년보다 빠르게 찾아온 추위에도 골프용품이 큰 인기를 끌고 있다.

2일 이마트가 기온이 크게 내려간 10월 14일부터 10월 27일까지 2주간 골프용품 매출을 분석한 결과, 작년 같은 기간 대비 골프 용품 매출이 22.4%가량 증가한 것으로 나타났다. 품목별로 살펴보면 드라이버가 40.3%, 우드가 25.6%, 아이언 세트가 11.8% 상승하는 등 골프채 매출이 크게 상승했다. 골프가방 26.4%, 골프공은 25.4% 등 골프 용품 매출 역시 작년 대비 크게 신장했다.

이른 추위를 감안하면 이례적인 수치다. 기상청 관측자료에 따르면 10월 14일부터 27일까지 2주간 서울 지역 최저 평균 기온은 영상 7.9도를 기록했다. 이는 평균 기온 10.9도를 기록한 것보다 3도 가량 낮은 수준이다. 서울 지역 최고 평균 기온도 18.1도로 작년 동 기간이 21.4도인 것을 고려하면 3.3도나 떨어졌다.

높아진 골프 인기에 이마트는 이달 11일까지 2주간 가을 골프 대전 행사를 진행한다. 젝시오 프라임 로얄 에디션3 아이언 세트를 이마트 역대 최저가인 198만원에 선보인다. 특히 아이언 세트는 온라인 최저가로도 209만원으로 판매해 온라인에 비해서도 11만원 이상 저렴하다.

이번 행사 기간 동안 아이언 세트 구매 시 5만원 상당의 젝시오11 골프공도 증정한다. 젝시오 프라임 로얄 에디션3 드라이버 역시 온·오프라인 최저가인 99만원에 판매한다. 젝시오 프라임 로얄 에디션 우드는 61만원에, 유틸리티는 36만원에 준비했다. 또한, 500개 한정으로 야마하 리믹스 220 드라이버 AAA급 시타채를 39만원에, 볼빅 아이즈온 무광 골프공(15알)을 1만8900원에 판매한다.

골프용품이 고가인 만큼 금액대별 행사도 다양하게 준비했다. 행사 품목 50만·100만·150만·200만원 구매 시 2만·5만·7만·10만원을 할인 받을 수 있고, 행사카드로 50만·100만·150만·200만원 구매 시 신세계 상품권 3만·6만·9만·12만원을 추가 증정한다. 중복 적용이 가능해 200만원 이상 구매한다면 최대 22만원 추가 할인을 받을 수 있다.

김수인 이마트 골프바이어는 “이른 추위에도 골프의 인기가 유지되면서 이마트 골프용품 매출이 크게 상승하고 있다”며 “이번 행사를 통해 많은 고객들이 다양한 골프 용품을 저렴한 가격에 구매할 수 있을 것” 이라고 밝혔다.

