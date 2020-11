신용산교회, 용산구에 장학금 3000만원 기부

[아시아경제 박종일 기자] 용산구 한강로동에 위치한 신용산교회(담임목사 오원석)가 지난달 24일 용산구(구청장 성장현)에 현금 3000만원을 기부했다.

청소년을 위한 장학금으로 지정기탁한 것.

구는 기부받은 돈을 구 꿈나무 장학기금 재원으로 쓴다. 구 꿈나무 장학기금은 지난 2011년에 설치, 지난해 구는 당초 목표했던 장학기금 100억원 조성을 끝냈다.

성장현 용산구청장은 “뜻깊은 돈을 의미있는 일에 잘 사용할 것”이라고 말했다.

꿈나무 장학금은 일반, 성적우수, 지역사회봉사, 예체능 분야로 나눠 년 1회씩 지급된다. 올해는 지역 초중고생 373명을 선발, 장학금 1억4900만원을 지급, 누적 수혜학생은 2528명이다.

