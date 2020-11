[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 묵2동 장미마을에서 지난달 30일 오후 3시 어르신문화센터 신축공사 착공식을 개최했다.

류경기 중랑구청장, 지역주민 50여 명이 참석한 가운데 진행된 이날 착공식은 묵2동 도시재생사업 경과보고, 구청장 인사말씀, 안전기원 시삽, 기념촬영 순으로 이뤄졌다.

‘어르신문화센터’는 지하 1, 지상 4층에 연면적 375.71㎡ 규모의 건물로 내년 7월 준공을 목표로 공사가 진행된다. 특히, 2층에는 경로당을 조성해 어르신들의 어울림 활동을 지원할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “어르신문화센터가 착공될 수 있었던 것은 도시재생사업에 묵2동 주민들이 적극적으로 참여해 주신 덕분”이라며 “어르신문화센터가 어르신들이 문화와 여가를 즐길 수 있는 시설이 되길 바란다”고 말했다.

