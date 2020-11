광주시, 관광객 유치 인센티브 지원기간 12월까지 연장

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 침체된 지역 관광산업 활성화를 위해 10월까지 한시적으로 운영하기로 했던 국내관광객 유치 인센티브 확대지원을 내달까지 연장 운영한다고 1일 밝혔다.

앞서 지난 5월 광주시는 한시적으로 지원금액을 상향하고 지원항목을 신설하는 등 관광객 유치 인센티브 확대해왔으나, 코로나19가 지속돼 여행사가 관광객을 유치하는데 어려움이 있었다.

이에 지난달부터 사회적거리두기 1단계 전환과 가을 성수기 등을 맞아 국내여행이 활성화될 수 있는 계기를 마련하기 위해 인센티브 확대지원을 내달까지 연장운영키로 했다.

인센티브 내용을 살펴보면 교통비, 숙박비, 식비, 수학여행비, 홍보비, 여행조기할인상품 등을 지원한다.

교통비는 20인 이상 버스 이용 관광객 유치 시 50~120만 원까지 지급하며 4인 이상 기차·항공편 이용 관광객 유치 시에는 1인 교통비 2~3만 원을 지원한다.

숙박했을 경우 1인 1만 원과 1인당 식사비 약 10%를 지불금액에 비례해 지급해 주고 있다.

이와 함께 광주관광상품을 개발하는 여행업체에 최대 50만 원 씩 업체당 3회 홍보비를 지원하며, 수학여행단을 유치하는 여행업체에는 1인당 무박시 5000원, 숙박시 8000원을 지급한다.

또 문화체육관광부가 주최하고 한국여행업협회가 주관하는 여행조기예약 할인상품 지원사업에 선정된 광주관광상품은 광주시가 사업비의 10%를 지원해준다.

정확한 지원 내용과 신청절차 등은 시 홈페이지 고시·공고에서 확인할 수 있다.

김준영 시 문화관광체육실장은 “국내관광객 인센티브 확대지원이 광주 여행시장 조기회복에 도움이 되길 바란다”며 “코로나19로 관광산업이 많이 침체돼 있지만 관광업계가 새로운 틈새를 개척해 차별화된 관광마케팅 전략으로 승부할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr