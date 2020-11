"사진촬영만으로 시세 확인"…하나캐피탈, 중고차 거래 플랫폼 개편

업계 최초 사진촬영만으로 시세 확인하는

'매직스캔' 도입

[아시아경제 기하영 기자]하나캐피탈은 중고차 거래 플랫폼인 '하나원큐드림카'를 전면 개편한다고 1일 밝혔다.

이번 개편으로 중고차 거래 플랫폼 최초로 사진 촬영만으로도 차량 정보를 확인하는 '매직스캔' 서비스를 제공한다. 이 서비스를 통하면 실시간 시세와 사고 이력 조회가 가능하고 자동차 담보대출까지 원스탑으로 신청이 가능하다.

또 내 차를 최고가로 판매할 수 있는 ▲오픈딜, 구매 희망 차량을 판매자가 역으로 가격을 제안하는 ▲리버스딜, 차량을 집으로 주문 후 시승하는 ▲홈딜 서비스 등 사용자 니즈에 맞춘 다양한 거래 옵션을 제공한다.

하나캐피탈은 이번 개편에 맞춰 회원가입 이벤트도 진행한다. 11월 5일부터 20일까지 하나원큐드림카의 이벤트 페이지를 통해 회원가입하는 고객 중 추첨을 통해 갤럭시 노트 20, 갤럭시 워치, 스타벅스 커피쿠폰 등 푸짐한 상품을 지급할 예정이다.

하나캐피탈 관계자는 "이번 하나원큐드림카 전면 개편을 통해 언택트 소비 시대를 맞아 보다 편리한 서비스를 고객들께 제공해 큰 만족을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 하나원큐드림카는 지난 2월 중고차 거래 플랫폼 몰던카와 업무제휴에 이어 중고차 딜러 전용 플랫폼인 카피스와도 협약을 체결해 현재 5만여대 이상의 차량 매물을 보유 중이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr