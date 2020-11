11번가, 2020 십일절 개막…삼성·다이슨·몽클레르 총출동

11월 11일까지 진행

500억원 규모 할인 혜택 준비

[아시아경제 차민영 기자] 11번가는 연중 최대 쇼핑축제 ‘2020 십일절 페스티벌’을 오는 11일까지 진행한다고 1일 밝혔다.

11번가는 올해 십일절 페스티벌에 500억원 규모의 할인 혜택을 담아 역대 최대 규모로 준비했다. 삼성, LG, 애플, 다이슨 등 인기 전자제품과 몽클레어, 나이키, 파타고니아 등 패션 브랜드, 버거킹, KFC, 커피빈, 이디야 등 e쿠폰 상품까지 다양한 상품을 매일 하루 4번의 타임딜을 통해 판매한다.

타임딜은 각 시간마다 8개의 인기 상품을 할인된 가격으로 판매한다. 1일 오전 11시에는 프리미엄 패딩 몽클레어 클로에를 판매하고, 오후 7시엔 삼성 제트 2.0 무선청소기를, 오후 11시에는 삼성전자가 11번가 단독으로 판매하는 70형 TV를 500대 한정 판매한다. 마지막 날이자 행사 하이라이트인 11일에는 하루 동안 매 시간마다 타임딜이 진행된다.

11번가는 ‘라이브11’을 통해 매일 3차례 라이브 방송을 진행한다. 실시간으로 진행되는 만큼 방송 중에만 제공하는 이벤트 경품과 구매 혜택이 제공된다. 1일 오전 11시에는 ‘쇼미더세일’ 코너가 라이브로 방송된다. 11번가 상품기획자(MD)들이 직접 출연해 ‘2020 십일절 페스티벌’의 대표 상품과 알짜 혜택, 십일절 페스티벌 쇼핑 팁 등을 시청자들에게 알려준다. 이상호 11번가 사장도 직접 라이브방송에 출연해 고객들에게 십일절 페스티벌을 소개했다.

이상호 사장은 “올해 특히 코로나19로 이전에 경험해 보지 못한 비대면 생활에 지친 고객에게 ‘나를 위한 쇼핑’, ‘생활에 활력을 주는 쇼핑’으로 쇼핑의 재미를 선사하는 데 초점을 뒀다”며 “십일절 페스티벌이 모든 고객분들께 온택트로 즐기며 설렘도 가득한 진정한 쇼핑 축제가 되길 바란다”고 밝혔다.

11번가는 매일 3종류의 쿠폰을 기본 제공한다. ▲5만원 이상 구매 시 10% 할인(최대 20만원) ▲5000원 이상 구매 시 15% 할인(최대 5000원) 쿠폰은 내가 원하는 상품의 금액 대에 따라 사용할 수 있다. 여기에 ▲ 장바구니 쿠폰 5000원 할인(5만원 이상 구매 시)도 매일 지급된다.

지난해 선보여 인기를 끌었던 ‘예약구매’ 상품은 올해 두 배로 물량을 늘렸다. 미리 구매하는 고객에게 더 싼 가격에 구매할 수 있도록 한 예약구매는 매일 25개씩 새로운 상품이 소개된다. 1일에는 ▲LG 트롬 스타일러 S5MBA 모델 ▲다이슨 에어랩 컴플리트 리퍼 ▲비발디파크 시즌 리프트 등이 판매된다. 국내 최초로 공개하는 타이틀리스트의 신상 드라이버 세트부터 명품 가방, 생활가전, 매트리스, 안마의자 등 다양한 상품이 매일 공개된다.

특히 행사 마지막 날인 오는 11일 진행하는 2020 십일절에는 십일절 페스티벌을 함께한 모든 브랜드가 출동해 24시간 매 시간마다 열리는 타임딜, 오전 11시부터 매 시간 12번의 라이브 방송, 명품 백을 100원에 구매하는 ‘어메이징 딜’ 등 대미를 장식할 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr