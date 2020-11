"클럽 문닫으니 음식점에서 춤을"…핼러윈 방역위반 무더기 적발

[아시아경제 나한아 기자] 대구시가 핼러윈 데이를 맞아 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)확산 예방·방지를 위한 특별단속을 실시해 유흥시설 밀집 지역에서 방역수칙 등을 위반한 16곳을 적발했다.

1일 대구시에 따르면 핼러윈데이에 코로나19 집중 단속을 위해 대구경찰청·중부경찰서와 합동점검반을 구성하였다. 지난달 30일과 31일 핼러윈 데이로 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 중구 동성로 등에서 이용자가 가장 많은 시간대인 자정에 집중 단속을 실시했다.

그 결과 방역수칙·식품위생법·음악산업진흥에 관한 법 등을 위반한 일반음식점 12곳을 비롯해 노래방 2곳, 단란주점 1곳, 유흥주점 1곳 총 16개소를 적발했다.

동성로의 일부 일반음식점은 핼러윈 데이에 클럽이 코로나19 예방을 위해 자진 영업 중단한 것을 틈타 손님들이 음식점에서 춤을 추는 것을 허용하는 등 불법 변칙영업을 한 것으로 드러났다. 시는 불법 변칙영업을 한 일반음식점 4곳에 영업정지 등의 행정조치를 취할 예정이다.

시는 또 주류를 취급한 노래연습장 2곳과 종사자들이 건강진단을 받지 않은 유흥주점 등 2곳, 방역수칙을 위반한 6곳과 시설기준을 위반한 2곳 등 총 16개 업소를 적발해 영업정지 등의 행정처분을 내리기로 했다.

김재동 대구시 시민건강 국장은 "핼러윈 데이를 기점으로 집단감염이 번질 가능성이 존재해 이번 점검을 실시하게 됐다"라며 "코로나19의 지역전파를 차단하기 위해 집단 감염 우려가 큰 업소와 시설에 대한 점검을 계속해나갈 예정"이라고 밝혔다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr