쿠팡 “가짜뉴스로 피해 커…법적조치 불가피”

[아시아경제 문혜원 기자] 쿠팡은 “허위사실 유포로 검찰에 기소의견으로 송치된 피고소인의 허위 주장이 한 언론에 보도돼 회사의 명예가 심각하게 실추되고 있다”며 “기사삭제, 정정보도 등의 조치를 강력히 요구했다”고 1일 밝혔다.

쿠팡에 따르면 지난달 30일 한 방송사는 온라인 기사를 통해 ‘피고소인이 지난 3월 개인 SNS를 통해 회사에 대한 불만을 올리자 사측이 명예훼손으로 경찰에 고소했다’고 보도했다. 쿠팡은 그러나 지난 4월 ‘코로나19 확진 직원이 나오지도 않은 대구 사업장에 확진자가 발생했다’는 허위 사실에 대해 익명의 성명불상자를 경찰에 고소했으며, 해당 경찰서는 최근 기소의견으로 검찰에 송치한 것을 확인했다.

쿠팡 관계자는 “대구를 중심으로 코로나19가 급속히 확산된 지난 3~4월에 국민에게 생필품을 전달하는 쿠팡맨이 코로나에 확진됐다는 유언비어로 사회적 혼란이 커지는 것을 막고자 부득이 고소를 진행했다”며 “피고소인이 누구인지도 모르는 상황에서 마치 회사에 불만을 가진 직원을 괴롭히는 것처럼 몰아 언론에 허위 제보를 하는 등 배후가 의심된다”고 말했다.

쿠팡은 앞으로 언론과 SNS 등에 허위보도를 조장하는 거짓 주장을 퍼트리는 데 대해 적극적으로 법적 조치를 해 나 갈 방침이다.

