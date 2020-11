SK에너지, 제28회 한국물류대상 시상식에서 국무총리상 수상

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 4,000 등락률 -3.09% 거래량 385,305 전일가 129,500 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 SK루브리컨츠, 친환경 'ZIC ZERO' 사회적 가치 확산 캠페인 실시SK이노베이션, 3분기 289억원 영업적자…적자전환SKIET, 폴란드 분리막 공장 추가 투자…글로벌 시장 공략 박차 close 의 석유사업 자회사인 SK에너지가 지난달 30일 '2020 물류의 날 기념식'에서 개최한 '제28회 한국물류대상 시상식'에서 국무총리상을 수상했다.

국토교통부가 주최하고 한국통합물류협회와 대한상공회의소가 주관한 이번 기념식에서는 대한민국 물류산업 발전에 공헌한 유공자 포상과 우수물류지업 인증서 수여식을 가졌다. 기념식은 코로나 상황을 감안해 비대면 방식으로 진행됐으며, 온라인 중계를 통해 참관할 수 있도록 했다.

SK에너지는 지난 2006년 화물차 운전자의 복지 향상을 위한 '내트럭 하우스'를 국내 최초로 런칭해 현재 전국 21개소를 운영하고 있다. 내트럭하우스는 화물차 운전자들을 위한 물류 중개, 주유, 차량관리 등 화물차 관련 서비스뿐만 아니라 운전자 개인을 위한 휴식, 주차, 식음료 등 종합 서비스를 제공하고 있다.

화물차 운전자들은 대한민국 물류의 큰 부분을 책임지면서도 열악한 근로 환경과 각종 사고 위험에 노출되어 있다. 특히 각종 규제와 주차장·휴게시설 확충의 어려움으로 인해 복지사각지대에 머물수 밖에 없는 현실이다.

이번 국무총리상 수상은 화물차 운전자들을 위한 차별화된 서비스와 함께 내트럭하우스 유휴 부지를 활용한 태양광 발전 등 사회적가치 창출 성과에 따른 것이다.

SK에너지 관계자는 "내트럭하우스는 SK에너지가 지난 2006년 도입한 신개념 물류서비스"라며 "광양 내트럭하우스를 시작으로 전국 화물차 운전자들의 복지향상을 위한 지난 15년간의 노력이 인정받은 것"이라고 설명했다.

SK에너지는 내트럭하우스를 2040년까지 현재의 2.5배로 사업을 확장해 전국 50개소의 사업장을 운영한다는 계획이다. 이를 토대로 국내 유일의 최대 화물차휴게시설 사업자로 지위를 더욱 공고히 한다.

또 수소차, 전기차 등 점차 다양화되는 고객층에 따라 현재 제공되는 서비스에서 태양광·전기차·LPG 충전, 수소 생산 및 충전 등 신재생 에너지는 총망라하는 '친환경 복합 에너지 스테이션'으로 딥체인지를 추진하기로 했다.

임수길 SK이노베이션 홍보실장은 "내트럭하우스는 SK에너지의 성장 전략인 플랫폼 비즈니스의 한 축으로 경제적가치에 더해 사회적가치를 창출하는 사업모델"이라며 "여기에 친환경을 더하는 딥체인지를 통해 SK의 중점 전략방향인 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 가치를 더욱 키워갈 것"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr