"그랜저 100만원 싸게 산다"…車업계, '코세페' 할인 참가

할인 더해 저금리 할부 혜택도

[아시아경제 김지희 기자] 국내 완성차 업계가 대한민국 대표 쇼핑 관광축제 ‘2020 코리아 세일 페스타’에 참여해 주요 차종 할인 행사에 나선다.

현대자동차는 ▲쏘나타, 더 뉴 그랜저, 싼타페 등 승용·RV 주요 차종 약 1만3000대 대상 최대 10% ▲카운티, 엑시언트 등 상용 차량 약 650대 대상 최대 20% 할인 혜택을 제공하는 코세페 연계 프로그램을 실시한다고 1일 밝혔다.

차종별 할인 혜택은 정상가 대비 ▲아이오닉 HEV 10% ▲쏘나타 3~5% ▲쏘나타 HEV 3% ▲더 뉴 그랜저 2% ▲투싼 8% ▲더 뉴 싼타페(디젤 모델) 2~3% ▲코나 EV 5~8% ▲넥쏘 100만원 등이다. 또 아이오닉 HEV·쏘나타·더 뉴 그랜저·투싼·더 뉴 싼타페(디젤 모델)를 대상으로 2.5% 저금리 할부 혜택도 함께 제공한다.

이에 따라 차종별 주력 트림 기준 최대 아이오닉 HEV 285만원, 쏘나타 157만원, 쏘나타 HEV 102만원, 더 뉴 그랜저 101만원, 투싼 250만원, 더 뉴 싼타페 105만원 등의 할인 혜택이 제공된다. 11월 출고 시 추가 30만원 혜택도 준다.

상용 차량은 파비스, 카운티, 뉴파워트럭, 엑시언트, 유니버스 등 5개 차종 약 650대를 대상으로 정상가 대비 1%에서 최대 20%까지 할인 판매를 진행한다. 할인율은 차종 및 생산 기간, 차량 형태(덤프, 트랙터, 카고 등)에 따라 상이하나 최대 ▲파비스 2.3% ▲카운티(18MY) 1% ▲뉴파워트럭 8% ▲엑시언트 20% ▲유니버스 5%의 할인이 제공된다.

기아차 역시 8개 인기 차종 대상으로 최대 10%까지 할인해주는 '기아 세일 페스타'를 진행한다. 총 8000대를 선착순으로 판매한다. 차종별 할인율은 정상가 대비 ▲모닝 2~4% ▲K3 3~5% ▲K5(HEV 포함) 3~5% ▲K7(HEV 포함) 5~7% ▲니로 HEV 5~7% ▲스토닉 7~10% ▲스포티지 7% ▲모하비 2~3%다. 모닝·K3·K5·K7·니로 HEV·스포티지 구매 고객에게는 최저 1.0%(36개월) 최장 60개월(3.0%)의 저금리 할부 혜택도 함께 제공한다.

11월 출고 고객에게는 일부 차종 기간별 조기 구매 우대 혜택을 중복 제공한다. 모닝·K3·스포티지·니로 HEV·모하비 등 5개 차종에 대해 출고 시기에 따라 최대 30만원에서 50만원까지 지원한다.

이에 따라 기간 내 구매 고객은 차종별 주력 트림을 기준으로 최대 모닝 84만원, K3 118만원, K5 139만원, K5 HEV 157만원, K7 245만원, K7 HEV 266만원, 니로 HEV 231만원, 스포티지 217만원, 모하비 218만원 등 할인 혜택을 받을 수 있다.

200대 한정으로 전기차 특별 할인 혜택도 마련했다. 정상가 대비 쏘울 EV는 2~5%, 니로 EV 2~3% 할인한다.

쉐보레도 할인에 참여한다. 말리부, 트랙스, 이쿼녹스 1500대 한정으로 차량 가격의 최대 10%를 지원하는 한편, 5년 혹은 10만㎞ 무상 보증 서비스를 제공하는 등 올해 최고 수준의 혜택을 제공한다.

특히 쉐보레 말리부, 트랙스, 이쿼녹스 구매 고객에게는 차량가의 10% 지원에 더해, 할부와 현금 지원이 결합된 콤보 할부 이용 시 선수금과 이자가 전혀 없는 더블 제로 48개월 무이자 할부 또는 1%의 낮은 이율로 72개월까지 이용 가능한 장기 할부 프로그램 중 선택할 수 있도록 했다. 또 기존 보증 기간에 2년을 추가 적용해 5년 혹은 10만㎞까지 확대된 보증 서비스를 무상으로 제공한다.

쉐보레 트레일블레이저와 트래버스 구매 고객에게도 5년 혹은 10만㎞까지 확대된 보증 서비스를 무상으로 제공한다. 트래버스 구매 고객에게는 콤보할부 이용 시 200만원의 현금 지원도 이뤄진다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr