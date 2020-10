10월 수출 3.6%↓…"일평균수출, 13개월만에 21억불↑"(상보)

1일 산업부, 10월 수출입동향 발표

일평균 증감율 5.6%, 2년 來 최고

반도체·자동차 수출액 늘며 호조세

4대 수출 시장, 일평균 수출 플러스"

[아시아경제 김보경 기자] 지난달 우리 수출이 전년 동월 대비 3.6% 감소한 449억 8000만 달러를 기록했다.

총수출은 한 달 만에 마이너스 전환했지만, 일평균 수출은 1년여 만에 처음으로 21억 달러를 돌파하며 호전됐다.

산업통상자원부가 1일 발표한 '10월 수출입동향'에 따르면 지난달 수출은 449억 8000만 달러로 작년 10월보다 3.6% 감소했다.

지난 9월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 7개월 만에 플러스 반등한 이후 한 달 만에 감소세로 전환한 것이다.

산업부는 "지난해보다 조업일수가 2일 적어 총수출은 소폭 줄었지만 일평균 수출은 9개월 만에 플러스 반등했다"고 밝혔다.

지난달 조업일수 감안한 일평균 수출액은 전년 동월 대비 5.6% 증가한 21억 4000만 달러를 기록했다. 일평균 수출액이 21억 달러대에 진입한 건 13개월만에 처음이며, 증감율(5.6%)도 최근 2년 내 최고치다.

수출 품목별로 보면, 15개 주요 품목 중 반도체, 자동차, 디스플레이 등 7개 품목이 증가했다.

반도체 수출은 4개월 연속 플러스를 기록한 동시에 3개월 연속 80억 달러를 돌파했다. 자동차 수출은 두 달 연속 증가했으며, 2017년 11월 이후 처음으로 40억 달러를 넘어섰다.

바이오헬스는 진단키트 호조로 연간 수출이 사상 첫 100억 달러를 돌파했다.

디스플레이는 26개월만에 첫 플러스를 기록한 반면 석유제품과 석유화학은 저유가 영향으로 각각 22개월, 23개월 연속 마이너스를 나타냈다.

수출 국가별로 보면 중국(-5.7%), 아세안(-5.8%), 일본(-18.6%), 중동(-19.2%), 중남미(-17.7%), 인도(-6.1%) 등에선 감소했다. 미국(3.3%), 유럽연합(EU·9.5%)에선 증가했다.

산업부는 "10월 초 중국의 8일간 연휴기간 영향으로 대중(對中) 수출이 마이너스를 기록했다"면서도 "25개월 만에 중국·미국·EU·아세안 등 4대 시장에서 모두 일평균 플러스를 기록했다"고 밝혔다.

지난달 수입은 전년 동월 대비 5.8% 감소한 390억 달러를 나타냈다. 이에 따라 무역수지는 59억 8000만 달러로 6개월 연속 흑자를 기록했다.

