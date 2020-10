[아시아경제 이현주 기자] 한양대학교는 바이오메디컬공학전공 연구 인턴십 프로그램에 참여할 학부생을 모집한다고 1일 밝혔다.

인턴십 프로그램은 ▲뇌공학 및 뇌과학 ▲의료 인공지능 ▲생체전자공학 ▲▲생체신호처리 ▲나노생체소재 ▲마이크로나노진단공학 등 바이오메디컬공학 전 분야를 다룬다. 프로그램 참가자는 8주간의 인턴십 기간 동안 각자 선택한 연구실의 지도교수와 대학원생의 지도하에 독창적인 프로젝트를 진행할 수 있다.

인턴십 프로그램은 내년 1월4일부터 8주간 진행된다. 바이오메디컬공학에 관련 전공자는 물론 관심 이는 타 전공 학생들도 지원 가능하다. 프로그램 참가 희망자는 이달 20일까지 지원해야 한다. 자세한 내용은 모집 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr