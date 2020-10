[아시아경제 이현주 기자] 숙명여자대학교는 대학일자리센터가 지난 달 26일부터 30일까지 비대면 온라인 취업박람회를 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 박람회는 온라인 화상 플랫폼인 줌을 활용해 진행됐으며 직무상담은 기업 별로 사전 질문을 받은 뒤 상담 당일 줌을 통해 답변을 전달하는 방식으로 이뤄졌다.

총 5회로 열린 특강은 NCS채용전략, 면접전략, 이력서 작성법, 공기업 취업전략, 면접 이미지메이킹 등의 순서로 주제별 강의가 이어졌으며 회차 당 100여 명 가까운 학생들이 신청했다. 이 밖에도 언택트 채용이 확대되는 트렌드에 맞춰 AI면접과 AI자소서 평가 같은 AI솔루션을 홈페이지 탑재해 학생들의 참여를 유도하고, 정부에서 운영하는 온라인 청년센터와 청년정책 사용설명서도 안내했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr