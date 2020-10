최고 시청률 종영 드라마 '청춘기록' 박보검이 타는 차는?

[아시아경제 우수연 기자]최근 수입차 시장에 인기 드라마를 활용한 PPL(간접광고) 마케팅이 늘며 화제를 모으고 있다. 드라마의 성격이나 각 배역에 맞춘 차량을 협찬해 자연스럽게 제품을 노출시키는 방식이다.

지난 27일 종영된 tvN 드라마 '청춘기록'에는 독일차 브랜드 BMW가 각 배역과 상황에 맞는 차량을 선정해 PPL을 진행했다. 그중에서도 주인공인 박보검이 타고 등장한 BMW 2시리즈 그란쿠페가 눈길을 끈다.

극중 주인공인 사혜준(박보검 분)은 모델에서 배우로 전업에 성공하며 꿈을 이뤄가는 청년으로 평소부터 자동차에 관심이 많은 인물로 그려졌다. 드라마에서 주인공이 성공한 이후 첫 차로 BMW 2시리즈 그란쿠페를 구매하는 장면이 노출됐다. 쿠페형 세단 BMW 2시리즈 그란쿠페는 실용적이면서도 스타일리시한 디자인으로 젊은 소비자들에게 각광을 받고 있다.

또 다른 등장인물 원해효(변우석 분)와 그의 동생 원해나(조유정 분)은 부유한 가정에서 자란 인물이라는 설정에 맞게 강렬하면서도 고가의 차량을 매치했다. 원해효는 '샌프란시스코 레드' 색상의 강렬한 빨간색 로드스터 BMW Z4를 타고 등장하며, 원해나는 포르마티오 블루 색상의 뉴 3시리즈와 갈바닉 골드 색상의 X2를 타고 나온다.

드라마 청춘기록은 모델 세계를 배경으로 스타가 되는 과정을 그린 청춘 성장 드라마로 지난 8월 배우 박보검의 입대 전 마지막 작품이다. 넷플릭스를 통해 전 세계 190개 국에 동시 방영되며 지난 27일 동시간대 1위, 자체 최고 시청률로 인기리에 종영됐다.

한편, 또다른 tvN 인기 드라마 스타트업에는 메르세데스-벤츠코리아가 차량 지원을 맡았다. 배수지, 남주혁 등 인기 배우들이 출연하는 이번 드라마는 한국의 실리콘밸리에서 성공을 꿈꾸며 스타트업에 뛰어든 이후 성장 과정을 그린 작품이다. 벤츠는 이번 드라마에 엔트리급 세단인 A클래스 세단부터 최상위 플래그십 세단인 S클래스까지 다양한 라인업의 차량들을 지원할 예정이다.

업계 관계자는 "자동차 업계에서 드라마 및 예능을 통한 PPL의 효과를 보면서 인기 작품을 선점하기 위한 경쟁이 치열해지고 있다"며 "인물들의 특성을 잘 살리면서도 극의 흐름에 방해가 되지 않도록 차량을 매치하는 것이 최근 PPL의 트렌드"라고 전했다.

