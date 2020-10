[무한동력] 숨통 틘 LG화학, 남은 과제는?

[아시아경제 박소연 기자] LG화학은 지난 30일 서울 영등포구 여의도동 LG트윈타워 동관 대강당에서 주주총회를 열고 LG화학 전지사업부 분할안을 의결했습니다.

LG화학의 전지사업 분사안은 주총 참가 주식 중 82.3%, 의결권 기준으로는 63.7%의 높은 찬성률로 통과됐습니다.

LG화학은 주주총회를 마친 이날 오후 주주들에게 보낸 메시지를 통해 "배터리 분할을 승인해주셔서 깊이 감사드린다"며 "분할 과정에서 일부 우려가 있었던 점에 대해서도 겸허하게 받아들이겠다"고 밝혔습니다.

LG화학은 "앞으로 배터리 사업을 세계 최고 에너지솔루션 기업으로 육성하고 기존 석유화학, 첨단소재, 바이오 사업의 경쟁력도 한단계 더 끌어올리는 것이 주주분들의 우려를 불식시키고 기대에 부응하는 것"이라며 "기업가치와 주주가치 제고에 노력하는 글로벌 기업이 되겠다"고 강조했습니다.

향후 LG화학은 배터리 사업을 독립시켜 '제2의 반도체'라 불리는 배터리 시장에서 확고한 세계 1위 굳히기에 나설 것으로 보입니다.

LG화학은 배터리 개발에 착수한 지 25년 만에 별도 법인 ㈜LG에너지솔루션을 출범시키는 것으로, 2024년에는 현재의 13배 규모인 매출 30조원 기업으로 발돋움한다는 목표를 세웠습니다.

시장에서는 LG화학이 배터리 분사를 통해 기업가치를 올릴 것이라는 전망이 대체적인 가운데, 대규모 자금 조달과 전기차 화재 관련 안전성 논란, 반대 주주 달래기 등이 해결해야 할 과제라는 분석이 나오고 있습니다.

신설법인 LG에너지솔루션은 계획과 과제는

LG화학이 신설 LG에너지솔루션의 비상장 신설법인 지분 100%를 갖는 물적분할 방식으로 분사가 이뤄질 예정입니다.

신설법인 성장이 모회사인 LG화학 기업가치에도 긍정적인 영향을 미치고, 전지 재료사업 연관 영역에서 시너지를 극대화하기 위해 물적분할 방식을 택했습니다.

LG에너지솔루션은 배터리 제조에 그치지 않고 관리, 리스·충전·재사용 등 배터리 생애 전반에 걸쳐 다양한 서비스를 제공하는 전기 운송수단(E-platform) 분야 세계 최고의 에너지솔루션 기업을 목표로 한다고 합니다.

LG에너지솔루션은 다양한 자금조달 방안을 활용해 적기 투자를 확대, 경쟁사들과 격차를 넓혀갈 것으로 보입니다.

LG화학의 석유화학, 첨단소재, 생명과학 등 타 부문은 그간 배터리 사업 투자 확대로 야기됐던 재무 부담을 완화할 수 있다는 게 회사의 설명입니다.

석유화학 등 부문은 자체적으로 창출되는 현금을 재투자해서 사업별 성장 잠재력을 높이고 수익성을 획기적으로 높인다는 방침이라고 합니다.

업계에서는 LG에너지솔루션이 대규모 투자 자금을 유치하기 위해 상장할 것이라는 관측이 우세합니다. 현재 수주 잔고가 150조원에 달해 매년 3조원 가량 시설 투자를 하고 있어 추가 투자를 위해 상장이 필요하다는 것이죠.

업계에 따르면 LG에너지솔루션이 상장해 신주를 발행하면 10조원 안팎의 자금을 조달할 수 있을 것으로 보입니다. 다만 회사는 다양한 자금 조달 방안을 검토하고 있으며, 상장에 대해 정해진 바는 없다고 합니다.

현대자동차 코나 전기차 화재 등으로 촉발된 안전성 논란이 악재로 작용하고 있어 신설법인의 과제로 지적되고 있습니다.

LG화학은 배터리 제조 결함을 부인하며 현재 원인 규명을 위한 조사가 진행되고 있습니다. 결과에 따라 코나 배터리 교체비용을 LG화학이 부담해야 할 수 있으며, 원인 규명과 별개로 안전성 이슈는 부담 요인으로 꼽힙니다.

SK이노베이션과 국내외에서 벌이는 전기차 배터리 관련 소송전, 분사 과정에서 제기됐던 분사 반대 여론 달래기 등도 과제로 꼽힙니다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr