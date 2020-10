롯데마트, 단독 컬래보 상품 '진짬뽕 만두'·'열려라 참깨라면' 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트가 단독 컬래보레이션 상품을 선보인다.

롯데마트는 ‘열라면’과 ‘참깨라면’을 조합한 ‘열려라 참깨라면’과, 라면과 만두를 결합한 ‘진짬뽕만두’를 판매한다고 30일 밝혔다.

‘열려라 참깨라면’은 라면 상품군 내에서 꾸준한 인기를 끌고 있는 제품인 ‘열라면’과 ‘참깨라면’의 장점을 극대화한 제품이다. ‘진짬뽕만두’는 돼지고기, 오징어, 양배추, 양파 등 진짬뽕라면에 들어가는 재료를 만두에 넣어 만든 제품이다.

특히, 두 제품은 롯데마트에서 내부 직원 설문조사를 통해 컬래보레이션에 적합할 것 같은 제품으로 선정했고, 지난 6월 해당 식품업체와 개발에 착수해 출시하게 된 제품이다.

해당 제품 출시를 기념해 롯데마트 전 점에서 ‘오뚜기 열려라 참깨라면(4입)’을 2980원에, ‘오뚜기 진짬뽕 만두(396g*2)’를 엘포인트 회원 대상 1000원 할인된 7480원에 판매한다.

한편, 이색 컬래보레이션 상품의 인기는 높아지고 있다. 롯데마트에서 지난 2월 영화 '기생충'을 통해 ‘짜파구리’로 알려진 상품 각각의 매출이 전년 동원 대비 약 50% 신장했다. 해당 식품 업체에서는 두 상품을 컬래보레이션 한 제품을 출시해 한 달 간 약 7만여개에 달하는 수의 제품을 판매했다.

이호철 롯데마트 가공식품팀장은 “최근 콜라보 상품의 인기에 발맞춰 맛과 재미를 더한 상품을 선보이게 됐다”며 “추후 지속적으로 고객들과 소통할 수 있도록 트렌드를 반영한 제품을 출시할 계획”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr