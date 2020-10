금호타이어, 2020 코리아세일페스타 참가

타이어 현장 구매시 특별 할인 제공

[아시아경제 김지희 기자] 금호타이어가 11월1일부터 2020 코리아세일페스타(코세페)에 참가해 타이어 구매고객을 대상으로 할인 등 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.

올해 코세페는 1328개사가 참여해 지난 2016년 첫 개최 이래 최대 규모로 진행된다. 특히 지난해에 비해 자동차, 의류, 가전, 화장품 등 국민 생활과 직결된 대표소비재 제조업체가 2배 이상 합류해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 침체된 소비시장 활성화를 이끌 것으로 기대된다.

금호타이어는 이번 행사 기간 동안 금호타이어 승용 및 스포츠유틸리티차량(SUV)용 프리미엄 타이어 구매 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공한다. 타이어 행사 제품을 현장 구매할 시 특별 할인 가격이 적용되며, 교체대행 서비스를 무료(일부 대리점 한정)로 이용할 수 있다. 또 온라인에서 타이어 행사 제품 구매시 오프라인 행사와 동일하게 타이어 할인 혜택을 받을 수 있다. 교체대행 서비스 무료 이용, 출장 세차 할인 등도 제공된다.

임병석 한국영업담당 상무는 "국내 최대 쇼핑축제인 ‘코세페’의 성공적인 개최를 지원하기 위해 금호타이어도 동참하게 됐다"며 "코로나 19로 인해 얼어붙은 소비심리를 회복시키는 데 국내 대표 타이어 브랜드로서 참여하게 돼 기쁘다"고 말했다.

