NH농협카드 "언택트 시대의 금융소비자보호란" 전문가 강연 개최

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드가 임직원들의 소비자보호 인식 제고를 위해 NH농협은행 본사에서 금융소비자보호 전문가 강연 및 소비자보호협의회를 실시했다고 30일 밝혔다.

전일 트렌드코리아 저자인 상명대 경제금융학부 이준영 교수를 초청해 '2021년 시장환경 변화와 금융소비자보호'를 주제로 특강을 실시했다. 강의에서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 넥스트 노멀 시대의 특징과 소비자보호를 위한 카드사의 역할에 관한 통찰력을 제공해 임직원들에게 큰 호응을 얻었다.

이와 함께 소비자보호협의회에서는 카드 민원 현황을 공유하고 내년 3월 시행 예정인 금융소비자보호법 대응방안 등을 점검했다. 또한 임직원 교육 강화 및 고객의 소리 채널 개선을 통해 고객들의 불편을 빠르고 효율적으로 처리하기로 의견을 모았다.

신인식 사장은 “카드업의 디지털 전환에 따라 디지털 소외계층 발생 및 디지털 소비자 피해 예방을 위한 철저한 사전 대응이 필요하다”며 “금융업의 본질은 신뢰이기 때문에 금융소비자보호에 역량을 집중하여 소비자 불편, 피해 등을 최소화 하는데 만전을 기해달라”고 전했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr