[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 레미콘 공장에서 일하던 외국인 노동자가 지게차에 깔려 사망하는 사고가 발생했다.

29일 합천경찰서에 따르면 지난 26일 오전 9시 56분께 합천의 한 레미콘 공장에서 일하던 네팔 국적 A(35) 씨가 지게차에 깔려 숨졌다.

사고 당시 지게차 운전을 하던 B 씨가 근처에서 분류 작업을 하던 A 씨를 미처 발견하지 못해 사고를 낸 것으로 조사됐다.

경찰은 지게차를 운전한 B 씨에 대해 업무상 과실치사 혐의로 입건하고 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr