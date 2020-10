[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김천상공회의소(회장 김정호)는 28일 상의 대회의실에서 고용안정 선제대응 패키지 지원사업과 관련, 9차 기업체 담당자 간담회를 진행했다.

10여명의 관내 기업체 대표 및 담당자가 참여한 가운데 마련된 이번 간담회는 고용안정 선제대응 패키지 사업의 현황 청취와 활용방안을 논의하기 위해 마련됐다.

김천시와 김천상공회의소가 지난 5월부터 공동으로 진행하고 있는 '고용안정 선제대응 패키지 지원사업'은 지역 주력 산업의 혁신과 양질의 일자리 창출을 목표로 재교육을 통한 좋은 일자리를 구할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

지금까지 9차례에 걸쳐 무료로 진행된 이 프로그램 이수자는 매회 10명씩 90명이다. 김천상의는 이들 수료자들이 빠른 시일내 취업에 성공할 수 있도록 향후 동행 면접과 함께 맞춤형 구직 매칭 등으로 사후관리를 진행하고 있다.

