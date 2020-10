김태호 “모든 세력 함께하는 ‘범야권 대연대’…새판 짜야”(종합)

野, 완전 개방형 경선 플랫폼 구축해야

내각제·중대선거구제 등 개헌 제안

진영 논리가 미래 위협…통합의 리더십 필요

복당 문제에 대해 "시간문제인 것 같아"

[아시아경제 임춘한 기자] 김태호 무소속 의원은 29일 정권 교체를 위해서는 모든 세력이 함께하는 범야권 대연대와 완전 개방형 경선 플랫폼을 구축해야 한다고 밝혔다.

김 의원은 이날 오후 김무성 전 국민의힘 의원이 이끄는 '더 좋은 세상으로 포럼'(마포포럼)에서 “누구는 된다, 안된다가 아니라 플랫폼 위에 누구나 나와 실력을 보여라. 컷오프 통해 시민과 국민이 후보를 선택하도록 하고, 그 후보가 우리당의 후보가 돼야 한다”며 “결론적으로 새판을 짜야한다고 생각한다”며 이같이 말했다.

김 의원은 “미스터트롯을 보면 무명들이 경연 과정을 통해 스타로 탄생했듯 (우리도) 충분히 해낼 수 있다”며 “눈에는 보이지 않지만 얼어붙은 땅에서도 새싹은 올라온다. 저는 할 수 있다고 본다”고 강조했다.

김 의원은 “헌법에 가장 중요한 공정의 가치, 정의의 가치, 도덕의 가치들이 지금 길바닥에 다 내동댕이 쳐져 있다. 이런 가치를 제자리로 돌려놔야 한다”며 “왜 이런 상황이 왔을까. 우리의 책임도 크다. 우리 진영 내에서의 자기 계파 이익 챙기는 모습이 국민의 시각으로 볼 때 탐욕이었고, 받아들일 수 없는 모습으로 비쳤을 것”이라고 지적했다.

김 의원은 “촛불 민심은 보수도 진보도 아니다. 이 상황으로 안 되겠다는 변화를 갈망하는 국민들의 의지가 담겨있었다고 본다”며 “우리가 그런 변화의 요구를 국가 미래를 위한 제도화로 변화시키는데 썼다면 하는 아쉬움이 크다”고 밝혔다.

김 의원은 “문재인 정부의 가장 큰 잘못은 그런 민심 왜곡 시킨 것”이라며 “그 힘을 국가 전체 미래를 위한 에너지로 쓰지 않고 진영의 위한 이익으로 쓴 게 가장 큰 비극”이라고 비판했다.

김 의원은 “우리의 미래를 위협하는 가장 큰 걸림돌이 진영 논리다. 완전 따로따로 노는 낭패 형국을 잇는 브리지가 없다면 우리가 집권을 해도 달라질 게 없다고 본다”며 “바로 이 부분은 정치 시스템 변화가 전제돼야 한다”고 밝혔다.

김 의원은 독일의 사례를 언급하며 “이제 내각제로 가야 한다. 그리고 선거제도 중대선거구제로 바뀌어야 한다”며 “문재인 대통령과 여아에 개헌을 제안한다. 이 신념은 이 시간 이후 변하지 않을 것”이라고 말했다.

김 의원은 “역사를 가르고, 국민을 가르고, 서초동 국민이 있고 광화문 국민이 있고 이게 뭔가”라며 “이제 제로섬 게임의 시간이 아니라 윈윈 게임을 하지 않음 생존할 수 없다. 그런 통합의 리더십이 필요하다”고 밝혔다.

김 의원은 극우 세력도 끓어 안아야 하느냐는 질문에는 “자칫 이 논의가 또 하나의 분열을 가져올 수 있다”며 “가장 큰 원칙은 누구든지 들어와라. 금태섭 전 더불어민주당 의원도, 김경율 회계사도, 안철수 국민의당 대표도 무대에 올라올 수 있게 해야 한다”고 말했다.

김 의원은 이날 포럼 직후 기자들과 만나 “무소속 상태보다 (당에) 돌아가면 좀 더 나의 의지나 생각들을 밝히는 게 좋겠다. 이런 생각으로 사실상 침묵에 가까운 로우키 행보를 한 것도 사실”이라며 “저 자신도 정권을 회복하는데 살신성인의 마음으로 임해야 되고, 이 싸움에서 지면 모든 게 끝날 수 있다는 생각도 갖고 있다. 왜냐하면 이 정부가 가는 길이 대한민국이 성공의 조건으로 가는가에 대한 의문이 많기 때문”이라고 밝혔다.

김 의원은 “지금 (완전 개방형 경선) 과정을 거쳐서 실력을 보이고, 평가받고 싶고, 꼭 이기고 싶은 마음도 있다”며 “한 발을 내딛으려 한다고 평가해주면 좋겠다”고 말했다.

김 의원은 복당 문제와 관련해 “제가 (국민의힘이) 친정인데 어디를 가겠나. 시간문제인 것 같다”며 “중요한 건 범야권이 같이 큰 틀에서 한자리에 모여야 하는 것”이라고 밝혔다.

김 전 의원은 “미스터트롯을 많이 얘기하는데 성공 포인트는 공정 경쟁을 하는 모습을 보고 국민들이 열광하는 것”이라며 “젊은 층의 이념은 좌우 것보다는 공정 경쟁 사회 구현에 있다고 본다. 이것을 하면 우리는 이길 수 있다”고 말했다.

김 전 의원은 “나라를 망치는 문재인 정권으로부터 나라를 구하기 위해서는 우리 모두가 다 합쳐야 한다”며 “완전 개방형 경선을 하려면 굉장히 어려운 과정을 거쳐야 한다. 당원들의 저항을 눈물로 호소하고 설득해야 될 문제”라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr