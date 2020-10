인천 송도에 항공산업 산학융합지구 조성…인하대 항공우주캠퍼스 등 준공

항공산업 관련 20개 기업 입주, 대학과 공동연구



[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역 송도국제도시에 항공산업 산학융합지구가 조성됐다.

인하대학교는 29일 조명우 인하대 총장, 박남춘 인천시장, 신은호 인천시의회 의장, 도성훈 인천교육감 등이 참석한 가운데 항공산업 산학융합지구 준공식을 개최했다.

산업통상자원부가 주관하는 산학융합지구는 송도국제도시 지식정보산업단지에 지하 1층, 지상 5층, 연면적1만 9908m²(항공우주융합캠퍼스 10357m², 기업연구관 9551m²) 규모로 조성됐다. 이곳은 교육·연구시설, 기업연구실, 재직자 강의실 등을 갖춰 교육과 산업현장을 유기적으로 연결할 수 있게 했다.

항공우주융합캠퍼스에는 인하대 3개 학과(항공우주공학과·메카트로닉스공학과·기계공학과)와 1개 전문대학원(제조혁신전문대학원)이 기존의 용현캠퍼스에서 이전해 학생 530여명이 현장맞춤형 교육과 산학융합R&D 프로그램에 참여한다.

기업연구관에는 현재 항공산업 관련 20여개 기업이 입주해 대학과 공동연구를 진행하고 있다.

인천산학융합원은 재직자 교육장, 항공산업장비센터, GE적층제조센터를 구축하고 드론·도심항공교통(UAM)·항공부품·빅데이터·금속적층제조 산업 등 60개 기업과 연구소를 유치해 4차산업 분야의 산학협력을 활성화할 계획이다.

또 인하대는 이날 인천시·산업부·한국산업단지공단·한국산업기술진흥원·인천산학융합원과 '남동국가산업단지 스마트그린산단 구현 공동협력 업무협약'을 맺고 남동산단에 항공융복합 신산업을 육성하는데 힘을 모으기로 했다.

조명우 총장은 "항공우주산업을 이끌 인천산학융합지구가 성공적으로 조성돼 매우 기쁘다"며 "융복합 신산업 육성체계를 구축하고 일자리를 창출해 산·학·연 선순환 네트워크를 구축함으로써 지역사회에 신성장 동력을 불어넣을 것으로 기대한다"고 말했다.

