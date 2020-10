서울시내 내년 중1·고1 입학준비금 30만원 제로페이 지급

정원오 성동구청장, 입학준비금 지원 앞장서

[아시아경제 박종일 기자] 정원오 성동구청장은 29일 서울시교육청 본관 11층에서 열린 2021년 중1·고1 입학준비금 지원 기자회견에 서울시구청장협의회 복지대타협 TF 대표로 참석해 교육의 공공성 확보에 목소리를 높였다.

서울시 25개 자치구와 서울시, 교육청은 중학교와 고등학교에 입학하는 학생들가정의 경제적 부담을 줄이고 교육의 공공성을 강화하기 위해 2021년 신입생들부터 소득에 관계없이 1인 당 30만원의 입학준비금을 제로페이로 지원한다고 밝혔다.

성동구는 현재 내년 1월1일 시행을 목표로 ‘서울특별시 성동구 입학준비금 지원 조례안’을 입법예고 중이다.

입학준비금은 신입생이 2월 진급할 학교에 배정을 받고 등록 시 신청자료에 따라 제로페이로 모바일 상품권을 지급한다. 입학준비금은 교복을 포함한 의류와 원격수업에 필요한 태블릿PC 등 스마트기기를 구입할 수 있다.

서울시 내 국·공·사립 중학교와 고등학교에 입학하는 신입생 약 13만6700명을 대상으로 서울시교육청-서울시-자치구가 각각 5:3:2의 재원을 부담해 약 410억원을 지원할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “이번 지원은 25개 자치구와 서울시, 교육청이 협의와 노력을 통해 어렵게 이뤄낸 성과”라며 “모두의 적극적인 협조로 오늘의 성과를 이루게 됐으며, 그동안 자치구마다 각기 다른 지원방법으로 인해 발생했던 갈등을 함께 해결했다는 점에서 큰 의의가 있다고 생각한다”고 말했다.

