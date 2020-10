경남도교육청 "'참스승·교육발전' 주인공 찾습니다"

학교경영, 교육연구, 학생지도 등 분야 후보자 추천

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청은 학생 교육에 헌신한 참스승과 경남교육 발전을 위해 헌신을 다한 경남도민에게 경남교육상을 수여한다고 29일 밝혔다.

올해로 42회째를 맞는 경남교육상은 교육과 관련한 경남 최고의 권위와 역사를 자랑하고 있다. 지난 1979년 첫 수상자 배출을 시작으로 지난해까지 196명을 배출했다.

경남교육 발전에 기여한 교원과 교육전문직원, 일반직, 민간인을 대상으로 ▲학교경영 ▲교육연구 ▲학생지도 ▲교육여건 조성 분야에서 탁월한 공적을 세운 유공자를 추천받는다. 후보자 추천은 지역 교육지원청 또는 교육청 해당 부서에서 다음 달 13일까지 받는다.

교육청은 추천된 후보자들에 대한 공적 사항을 공정하게 심사해 3명에서 5명 내외로 선정할 계획이다. 시상식은 12월 21일 경남교육청 강당에서 열릴 예정이다.

