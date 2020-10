환경부 '2020 환경백서' 발간…환경정책 성과·정보 총망라

[아시아경제 김보경 기자] 환경부는 지난해부터 올해 상반기까지 추진한 각종 환경정책 성과와 주요 정책 정보를 망라한 '2020 환경백서'를 30일 발간한다.

환경백서는 전년도에 추진한 주요 환경정책 내용과 중장기 발전방향 등을 소개하고, 당해 연도의 주요 환경정책을 알리기 위해 1982년부터 발간하고 있다.

2020 환경백서는 제1편에 '환경정책 추진성과'를, 제2편에는 상세한 정책추진 동향과 전망 및 계획을, 부록에서 주요 통계와 주요업무 추진일지 등을 담았다.

제1편에서는 ▲미세먼지 저감 추진정책 ▲통합물관리 ▲제5차 국가환경종합계획 수립 ▲가습기살균제 피해자 지원확대 ▲불법폐기물 처리 및 재활용 촉진정책 ▲녹색경제 활성화 등의 환경정책 추진성과를 정리했다.

제2편에서는 자연·물·대기환경 및 폐기물·보건환경·화학물질 관리 등 분야별 정책현황과 국내외 상황, 향후 전망과 계획을 볼 수 있다.

이번 백서는 미세먼지 계절관리제, 대기관리권역제 및 스마트상수도 관리체계 등에 대한 내용도 새로 추가했다. 람사르협약이 채택된 지 50년을 맞아 우리나라에서 등록한 23개 람사르 등록 습지 사진과 주요정보를 화보로 넣었다.

2020 환경백서는 각급 행정기관, 대학 등 교육기관과 국공립 도서관 등에 배포된다. 전국 주요서점을 통해 이달 말부터 유료로 판매될 예정이다. 환경부 홈페이지 발행물 게시판에 그림파일(PDF)로 전문이 게재돼 무료로 내려받아 볼 수 있다.

