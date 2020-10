코아시아 "코아시아세미, 삼성 SAFE 포럼 참가"

[아시아경제 박형수 기자] 시스템반도체 디자인 솔루션 업체 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 8,430 전일대비 270 등락률 -3.10% 거래량 134,448 전일가 8,700 2020.10.29 13:58 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-23일코아시아, 씨앤씨아이파트너스 지분 취득코아시아, 美 마이크로칩테크놀로지와 친환경 자동차 LED 솔루션 공동 개발 close 는 자회사 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 8,430 전일대비 270 등락률 -3.10% 거래량 134,448 전일가 8,700 2020.10.29 13:58 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-23일코아시아, 씨앤씨아이파트너스 지분 취득코아시아, 美 마이크로칩테크놀로지와 친환경 자동차 LED 솔루션 공동 개발 close 세미가 삼성전자 온라인 세이프(SAFE) 포럼에 참여했다고 29일 밝혔다.

회사 측은 "코아시아세미가 세이프 DSP(디자인 솔루션 파트너)로 등록한 후 처음 참가하는 자리였던만큼 국내외 고객사의 관심이 집중됐다"며 "독보적 기술력을 기반으로 진행한 미팅을 통해 다양한 성과를 창출해낼 것"이라고 설명했다.

지난 28일 열린 세이프 포럼은 삼성전자가 협력 기업과 파운드리 기술 동향을 공유하고 협력을 강화하는 행사다. 참여 기업은 전자설계자동화(EDA), 설계자산(IP), 클라우드, 디자인, 패키지 등 각 분야 협력에 대한 협의를 진행한다.

세이프 포럼에는 삼성전자의 파운드리 파트너사가 참여해 설계 지원 솔루션을 직접 고객사에 제시할 수 있다. 지난해 세이프 포럼에는 관계자 총 500여명이 참석해 최신 반도체 설계 트렌드를 공유했다.

코아시아세미는 지난 4월 삼성전자 공식 세이프 DSP로 등록한 이후로 다수의 글로벌 프로젝트를 진행하고 있다.

코아시아세미 관계자는 "삼성전자의 파운드리 경쟁력 강화 움직임과 함께 전문적이고 포괄적인 서비스가 가능한 당사의 디자인 솔루션이 부각될 것"이며 "세이프 포럼을 활용해 글로벌 과제 계약을 성사할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr