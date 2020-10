보성군, 2020 강소농 대전 참가

스마트스토어, 드라이브스루 플리마켓으로 온·오프라인 동시 진행

[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 보성군은 29일부터 31일까지 3일간 열리는 2020 온라인 강소농 대전에 참여한다고 밝혔다.

이번 강소농 대전은 코로나19 상황임을 고려해 강소농 대전 홈페이지와 유튜브 채널 ‘농촌진흥청’을 통해 온라인으로 진행된다.

군 강소농은 유튜브 채널 ‘보성군농업기술센터’을 통해 농산물판매 홍보영상을 게시하고, 스마트스토어를 활용해 농산물 판매가격 할인행사를 한다.

또 오는 30일부터는 오프라인 판매를 병행해 회천면 율포솔밭해변 일원에서 보성을 찾는 관광객을 대상으로 드라이브스루 방식으로 농산물 플리마켓을 운영하고, 소비자를 위한 다양한 이벤트를 진행할 예정이다.

행사에 참여하는 강소농 채 모 씨는 “소비자들과 교류 할 수 있는 농산물판매 플리마켓을 통해 보성군의 우수한 농산물을 널리 알릴 수 있을 것”이라며 “플리마켓에 다녀가는 소비자들이 만족할 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”고 포부를 밝혔다.

양동회 농업기술센터소장은 “보성군 강소농의 역량을 강화하고 경쟁력을 보여줄 좋은 기회인 강소농 대전 참여를 적극적으로 추진하고 있으며, 보성군 강소농이 생산한 우수한 농산물을 많은 분이 접해볼 기회가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 농촌진흥청에서 추진하는 온라인 강소농 대전은 전국의 강소농들이 한자리에 모여 도시 소비자들에게 강소농의 우수 상품을 선보이고 농업의 참모습을 발휘하는 장으로 2015년부터 개최됐다.

