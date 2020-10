함안군, 농식품 '온라인 수출상담회' … 미국 LA 시장 판로 개척

관내 가공업체 5곳 김치와 젓갈 등 농식품 수출 가능성 열려

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 미국 LA 경남사무소와 함께 '온라인 미국 수출 상담회'를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 회의는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 경기침체 여파로 해외 마케팅이 어려운 관내 중소기업들의 수출판로 개척을 지원하기 위해 마련됐다.

관내 농식품 가공업체 5곳과 해외 바이어 7곳 등 총 12개 업체가 참여해 업체별로 화상 수출 상담을 실시했다. 이날 상담회에 참여한 농식품 가공업체는 ㈜푸드림스, ㈜한국농수산, ㈜씨엔에프, 토우리영농조합법인, ㈜에스엘푸드 등이다.

이들 업체는 지난달 건강기능식품과 김치류, 젓갈류, 된장 등 다양한 품목을 대상으로 신청 받은 업체에 한해 제품 카탈로그를 해외 바이어에게 제공해 매칭된 결과에 따라 선정됐다.

조근제 함안군수는 "세계적으로 코로나19의 확산세가 지속하면서 해외시장 진출에 어려움을 겪고 있는 관내 농식품 가공업체들이 이번 온라인 수출상담회가 수출 확대 기회의 장으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr