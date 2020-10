늘어나는 남성·여성 질환…특정질환 보장 보험 출시 잇따라

[아시아경제 오현길 기자] 전립선암이나 유방암, 자궁경부암 등 남성·여성질환 발병이 크게 늘고 있는 것으로 나타났다.

서구적 식습관과 스트레스, 운동 부족 등에 따른 영향으로, 특히 20~30대 젊은 층에서 발병이 눈에 띄게 잦아지고 있다는 분석이다. 생명보험업계에서는 관련 질환으로 인한 비용을 보장하는 상품을 내놓고 있다.

29일 건강보험심사평가원에 따르면 전립선비대증으로 병원을 찾은 30대 환자는 2014년 1만2006명에서 2018년 1만5997명으로 33% 증가했다.

남성의 암 발병에서 전립선암이 차지하는 비중은 2013년 8.4%에서 2017년 10.5%로 확대됐다. 환자 수는 2015년 6만1973명에서 지난해 9만6814명으로 56.2% 증가했고, 발생자수는 2013년 9594명에서 2017년 1만2797명으로 33.4% 늘었다.

여성은 2016년부터 유방암이 갑상선암을 제치고 암 발병 비중 1위를 기록하고 있다. 여성의 경우 대부분의 암이 감소 추세를 보이고 있으나, 유방암은 2002년 이래로 발병률이 연간 5% 내외로 꾸준히 증가하고 있다. 2016년 기준 유방암 진단의 중앙나이는 51.5세이며, 40대가 8843명으로 가장 많이 발생한 연령군이었다.

아울러 자궁경부암은 여성암 발병원인 7위를 기록하고 있으며, 발병 환자수 및 진료비가 꾸준히 증가하는 추세다. 연령별 자궁경부암 환자수를 보면, 40~50대가 전체의 51.7%를 차지하고 있으나, 연평균 환자수 증가율은 20대 이하가 3.6%로 가장 높았다.

젊은 여성은 적정 치료시기를 놓칠 경우 향후 임신이나 출산에 문제가 생길 수 있어, 예방접종이나 정기검진을 통한 대비가 필요하다는 지적이다.

생명보험사들은 전립선암과 유방암, 자궁경부암 등 남성·여성 특정암 진단 시 보험금을 지급하는 상품을 내놓고 있다. 유방암의 경우 유방절제술 또는 유방재건술 수술 시, 남성특정질환의 경우 생식기·비뇨기계 질환으로 수술 시 보험금을 지급한다.

최근에는 미니보험이나 DIY보험 형태로 꼭 필요한 보장만 선택해 저렴한 보험료로 설계가 가능하다. 또 온라인과 어플리케이션을 통해 비대면으로 설계사를 통하지 않고 간편하게 가입할 수 있다. 이색보험으로는 군복무 중인 장병에게 특화된 보험이 있으며, 군인 다발성 상해 및 질병을 폭넓게 보장한다.

생보협회 관계자는 "생식기나 유방에서 주로 발현되는 남성·여성질환은 특유의 사회적 분위기 때문에 적극적으로 대비하기 어려운 측면이 있다"며 "생보업계에서는 특약 또는 주계약 상품을 통해 합리적인 수준의 보험료로 남성·여성질환의 진단비, 수술비 등을 든든하게 보장하고 있다"고 전했다.

