[아시아경제 온라인이슈팀] 피트니스 모델 오채원이 볼륨감 넘치는 몸매를 자랑했다.

28일 오채원은 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 검정색 스포츠 탑을 입고 도도한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있는 모습이다.

한편 오채원은 19만 명의 팔로워를 거느린 슈퍼 셀럽으로 지난해 피트니스 대회인 'Pulse Eight Fit Contest'에서 그랑프리를 차지하며 이름을 알렸다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr