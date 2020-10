다우, 아모레퍼시픽에 재활용 가능한 포장재 소재 공급

[아시아경제 황윤주 기자] 다우가 재활용성을 높인 필름 패키징 원료인 'INNATE™ TF 폴리에틸렌 수지(INNATE™ TF Polyethylene Resin for Tenter Frame Biaxial Orientation)'를 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 161,000 2020.10.29 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "아모레퍼시픽, 럭셔리 부문 호조…투자의견 매수 상향"아모레퍼시픽, 영업익 560억원…전년비 48%↓아모레퍼시픽, 비대면 온라인 진로 멘토링 close 의 설화수, 일리윤, 그리고 프리메라 화장품 포장재 소재로 공급한다고 29일 밝혔다.

다우의 고성능 패키징 수지 브랜드인 '인네이트'(INNATE™) 제품을 사용한 폴리에틸렌 필름은 포장재에 흔히 사용되는 혼합 소재가 아닌 폴리에틸렌 단일 소재로 구성되어 있으면서도, 물성이 우수해 뛰어난 내구성을 자랑한다. 단일 소재로 구성된 포장재는 여러 층의 레이어를 분리할 필요가 없어 재활용이 용이해 기존 재활용 시설에서 완벽히 재활용할 수 있다. 또 타 제품 대비 가볍고 튼튼해 필름의 두께를 얇게 할 수 있는 강점을 갖고 있다. 이를 통해 아모레퍼시픽과 같은 브랜드 오너들은 완전히 재활용 가능한 패키징을 제작할 수 있게 됐으며, 포장재에 쓰이는 플라스틱 사용량도 감축할 수 있게 됐다.

뿐만 아니라 뛰어난 찢김 저항성을 지니고 있어 낮은 온도에서도 인쇄된 부분이 깨지거나 파손되지 않는다. 또한 재활용이 가능한 특수한 분자 구조를 가지고 있어 플라스틱이 환경으로 유실되지 않아 ‘재활용을 위한 디자인’ 솔루션으로 인정받고 있다. 다우의 인네이트 수지는 설화수, 일리윤, 프리메라의 액체형 화장품을 담은 스탠드업 파우치 제품에 사용될 예정이다.

밤방 캔드라 (Bambang Candra) 다우 아시아태평양 지역 패키징 및 특수 플라스틱 사업부 총괄 부사장은 "다우는 2035년까지 자사의 모든 포장재 소재를 재사용 또는 재활용할 수 있게 하겠다는 지속가능성 목표를 실현함과 동시에, 고객들이 원하는 제품의 성능과 지속가능성을 모두 충족시킬 혁신적인 패키징 솔루션을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

유민호 아모레퍼시픽 포장재연구팀장은 "최근 소비자들의 친환경 인식이 높아짐에 따라 혁신적이고 지속가능한 패키징 소재에 대한 수요도 높아지고 있다"며 "아모레퍼시픽은 다우를 비롯한 다양한 기업과의 협업을 통해 2022년까지 플라스틱 사용량을 700톤 감축한다는 목표를 달성하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.

한편, 다우는 지속가능성을 추구하는 다양한 글로벌 기업들과의 협업을 통해 쌀 포장봉투, 애완사료 봉투, 액상세제 파우치 등 포장재 재활용 가치를 높여 나가고 있다. 더불어 쓰레기 문제에 대한 심각성을 알리고 이를 해결하기 위해 기업 및 국가들과 긴밀히 협업하는 등 다방면에서 노력을 기울이고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr