올릭스는 미국 식품의약국(FDA)로부터 흉터 재건술 이후 재발 억제 보조요법과 관련된 OLX100의 유효성 평가를 위한 2a상 임상시험 계획이 승인됐다고 29일 공시했다.

대상 질환은 비대 흉터다. 회사 측은 “OLX100의 유효성과 안전성을 확인하고 이를 근거로 다음 단계의 임상을 진행할 것”이라며 “FDA 승인을 받은 전문의약품이 없는 비대 흉터 시장에 새로운 치료제 개발 가능성을 확인할 수 있다”고 말했다.

