장재성 광주시의원 “GGM 구내식당 입찰, 지역 업체 제외”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 장재성 광주광역시의원(더불어민주당, 서구1)은 28일 광주글로벌모터스 자료를 분석한 결과 “광주형일자리 첫 모델인 광주글로벌모터스(GGM) 구내식당 입찰에 지역 업체를 제외하고, 대기업을 위한 행정을 펼치고 있다”고 밝혔다.

광주글로벌모터스(GGM)는 지난 19일 구내식당 입찰공고 조건을 당시 19년 순수 단체급식매출기준 3000억 원 이상인 업체 및 최근 2년 이내 신용등급 ‘B’이상인 업체로 참가자격을 제한했다.

장 의원은 “광주글로벌모터스(GGM)가 제시한 자격을 충족하는 업체는 CJ프레시웨이, 삼성웰스토리, 현대그린푸드, 아워홈 등 4개 대형업체로 추정된다” “단체급식매출 연 3000억 원은 대기업에 해당하는 매출로 지역 업체에게는 요원한 매출규모이다”고 지적했다.

이어 “지난해 11월 광주글로벌모터스 자동차공장 신축 입찰공고에 올해 토건 시공능력 평가액 10위 이내 건설사로 제한해 지역건설업체를 배제했다는 지적을 당한 적 있다”며 “현재 지역 업체 참여를 유도하는 행정에 역행하고 있다”고 주장했다.

그는 “대기업 업체들은 급식에 필요한 식재료를 수도권 물류센터에서 조달해 공급하고 있어 지역경제에 전혀 도움을 주지 못 한다”며 “광주형일자리 사업 취지에 맞게 최대주주인 광주시의 적극적인 중재가 필요하다”고 강조했다.

그러면서 “광주광역시가 483억 원을 우회 출자한 광주글로벌모터스가 자동차공장 구내식당 입찰에 대형업체만 참여시키는 것은 지역상생형 일자리 사업 취지에 맞지 않다”며 “지역 업체가 참여할 수 있도록 입찰공고문을 변경해야 한다”고 설명했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr