BNK경남은행, ‘문화예술 후원 우수기관 인증’ 획득

경남메세나협회 창단 주도, 여성백일장·경남오페라단 장기 후원 등으로

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] BNK경남은행이 문화체육관광부가 선정하는 ‘문화예술 후원 우수기관 인증’을 획득했다.

문화예술 후원 우수기관 인증은 문화예술 후원을 모범적으로 행하고 있는 기업과 공공기관을 뽑아 인정하는 제도이다. 문체부와 한국문화예술위원회가 주최·주관하고 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 수행했다.

서류심사와 현장평가, 인증심의위원회 심의에서 BNK경남은행은 조직 역량ㆍ문화예술 후원 운영체계ㆍ문화예술 후원 성과 등을 높이 평가받았다.

BNK경남은행은 문화예술 후원을 담당하는 조직과 인력을 구축해 다양한 문화예술사업을 전개했다. 경남메세나협회 회장사로 2007년 출범 당시 협회 창단을 주도했고 기업과 문화예술의 아름다운 동행 사업을 진행하고 있다.

또 1990년부터 해마다 여성백일장과 어린이사생실기대회를 개최해 지역 여성의 창작활동과 어린이의 재능개발을 지원해 오고 있으며, 지역 내 유일한 오페라단인 경남오페라단을 19년째 후원해 오고 있다.

본점 내에 지역민과 지역 문예인이 창작물을 관람ㆍ전시할 수 있는 BNK경남은행갤러리 운영하고 있고, 청소년 드림스타 사업을 통해 지역 문화예술 꿈나무를 후원하고 있다.

2020년 문화예술후원 우수기관 인증을 획득한 BNK경남은행은 문화예술후원 우수기관 인증마크 활용, 후원 활동에 대한 홍보 지원, 법무부의 출입국우대카드 발급 등 각종 인센티브를 받는다.

김형수 사회공헌홍보부 팀장은 “기업의 문화예술 지원은 자선이 아니라 적극적인 투자라는 말처럼 BNK경남은행은 지역 문화예술 발전을 위해 장기적으로 지원할 것”이라고 말했다.

