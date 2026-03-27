카드사 1·2위, '한화이글스 쟁탈전'…삼성카드, '한화이글스 삼성카드' 출시

신한카드도 제휴 이어가…같은 상품 맞대결

카드사·은행, KBO 10개 구단 카드상품 출시



카드사들의 '한국프로야구(KBO) 리그 마케팅 쟁탈전'이 뜨거워지고 있다. 삼성카드 삼성카드 close 증권정보 029780 KOSPI 현재가 54,100 전일대비 400 등락률 -0.73% 거래량 59,099 전일가 54,500 2026.03.27 11:25 기준 관련기사 삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업 삼성카드, 우리은행 제휴카드 5종 출시 삼성·하나카드, 신세계百 '5메이징 카드 페스타' 이벤트 전 종목 시세 보기 가 기존 신한카드와 제휴 중이던 한화이글스와 손을 잡고 유사한 혜택의 상품을 출시하면서 KBO 리그 구단을 둘러싼 카드사 간 경쟁이 더욱 심화하는 양상이다.

27일 삼성카드는 '한화이글스 삼성카드'를 출시했다고 밝혔다.

경기장 방문객을 위한 직관 할인부터 원정 관람객을 위한 교통편의, 그리고 대전 지역 특화 서비스까지 폭넓게 담았다.

우선 한화이글스 홈경기 입장권 및 굿즈숍 이용 시 50% 할인을 월 최대 2만원까지 제공한다. 홈구장 내 상설 식음매장에서는 10% 결제일 할인(월 최대 2만원) 혜택을 받을 수 있다.

원정 팬들을 배려한 서비스도 마련했다. 철도 요금 이용 시 5% 할인을 제공하며, 대전 한화생명 이글스파크 인근의 명물인 '성심당' 10% 할인 혜택을 포함해 지역 특화 서비스를 강화했다.

이외에도 야구팬들의 일상 라이프스타일을 반영해 ▲디지털 콘텐츠 50% ▲커피전문점·델리·편의점 10% ▲배달앱·온라인쇼핑몰 5% ▲해외 이용금액 1.5% 할인 등을 제공한다.

연회비는 국내전용 및 해외겸용(마스터카드) 모두 2만원이다.

삼성카드 관계자는 "한화이글스 팬들의 열정적인 응원을 지원하고자 경기 관람은 물론 일상생활에서도 혜택을 누릴 수 있는 상품을 출시했다"며, "앞으로도 고객의 다양한 라이프스타일을 반영한 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

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한편 카드사에 이어 은행권까지 KBO 리그 관련 사업에 가세하며 현재 KBO 10개 구단 관련 상품이 모두 출시된 상태다. 신용카드 비교 플랫폼 카드고릴라에 따르면 삼성·신한·현대·KB국민·롯데·NH농협 등 카드사 6곳과 IBK 기업은행 기업은행 close 증권정보 024110 KOSPI 현재가 23,150 전일대비 250 등락률 -1.07% 거래량 618,564 전일가 23,400 2026.03.27 11:25 기준 관련기사 네이버도 소상공인 대출 갈아타기 서비스…정부 '포용금융' 호응 李 공공기관 이전 언급에 금융권 뒤숭숭…"조직 동요, 업무 효율 급감" 우려 하나카드, 군장병 '나라사랑' 혜택강화…CU·PX 캐시백, 서울랜드 할인 전 종목 시세 보기 , 광주은행 등 금융사들이 각 구단과 연계된 상품을 판매하고 있다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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