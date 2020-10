NH투자증권, 3분기 당기순익 2396억원…'사상 최대' 달성

[아시아경제 금보령 기자] NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 9,450 전일대비 330 등락률 -3.37% 거래량 1,787,883 전일가 9,780 2020.10.27 15:30 장마감 관련기사 NH투자증권, 3분기 영업익 3537억원…전년대비 201% 증가NH투자증권 "삼성전자·SK하이닉스의 행보는?"…반도체 긴급 점검"증시 거래대금 급감하지 않을 것…증권株 매수 유효" close 이 3분기 당기순이익 2396억원을 기록하며 사상 최대 분기 순이익을 달성했다

NH투자증권은 연결 기준 올해 3분기 당기순이익이 전년 대비 197% 증가한 2396억900만원으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다. 분기 순이익으로는 사상 최대다.

3분기 누적 당기순이익은 5012억4200만원으로 나타났다. 지난해 연간 당기순이익 4764억원을 뛰어넘는 수치다.

영업이익은 201.3% 늘어난 3536억7300만원이었다. 반면 매출액은 44.6% 줄어든 1조7260억700만원으로 집계됐다.

NH투자증권 관계자는 "3분기 증시 거래대금 증가와 해외주식 매매 활성화에 따라 브로커리지 비즈니스가 실적을 견인했다"며 "3분기 경기 침체 상황에서도 채권발행(DCM)시장 개선, 주식발행(ECM)시장 대규모 딜 진행을 통해 투자은행(IB) 부문이 실적 증대에 기여했다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr