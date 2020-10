[아시아경제 조인경 기자] 서울에서 어제 하루 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 17명 발생했다.

서울시는 25일 0시 기준으로 서울 지역의 코로나19 확진자는 전날보다 17명 증가해 누적 확진자 수는 총 5807명으로 집계됐다고 밝혔다.

지난 23일 확인된 구로구 가족 집단감염 관련 접촉자 등 3명이 추가 확진 판정을 받았다.

또 타 시·도 확진자와 접촉한 뒤 확진 판정을 받은 사례가 4명, 기타 감염경로 5명, 감염경로를 조사중인 경우가 5명 등이다.

서울에서는 현재까지 5350명이 완치 판정을 받고 퇴원했으며, 383명이 격리 치료중이다.

