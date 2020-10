[2020국감] 올해 해수욕장 이용객 63% 줄었지만…인명사고는 증가

최인호 “CCTV 설치 등 사고 예방대책 시급”

[아시아경제 임춘한 기자] 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 해수욕장 이용객은 63% 줄었지만 인명사고는 오히려 증가한 것으로 나타났다.

25일 국회 농림축산식품해양수산위원회 최인호 더불어민주당 의원이 해양수산부로부터 받은 자료에 따르면 올해 10월 5일 기준 전국 해수욕장 이용객은 2678만명으로 2019년 7157만명보다 63% 감소한 것으로 집계됐다. 반면 인명피해 사고는 2019년 82명에서 2020년 84명으로 2명 더 늘었다. 부산(51명→30명)과 기타지역(19명→17명)은 감소했으나 강원도는 12명에서 37명으로 증가한 것으로 드러났다.

특히, 폐장기간 사망사고는 2019년 2명에서 2020년 6명으로 크게 증가했다. 부산 다대포 해수욕장과 양양군 하조대 해수욕장에서 사망자가 2명씩 발생하고, 태안군 만리포 해수욕장과 포항시 도구 해수욕장에서 1명씩 발생했다.

최 의원은 “2019년 해수욕장 이용관리법 개정으로 폐장기간에도 입수가 가능해졌는데 이 때문에 사고가 증가하고 있다”며 “CCTV 설치를 확대하거나 폐장기간에도 안전요원을 배치하는 등 사고 예방대책 마련이 시급하다”고 말했다.

